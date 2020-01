Serie C, rovinosa caduta della Reggina: 3-0 della Cavese e primo ko in campionato

Dopo 11 vittorie consecutive, arriva la prima sconfitta in campionato per la Reggina. La capolista del Girone C di Serie C cade rovinosamente in casa della Cavese: 3-0 il punteggio finale, gol di Matera, Di Roberto e Spaltro. Nonostante il primo ko stagionale, la squadra amaranto mantiene un ampio vantaggio in classifica sulle inseguitrici (momentaneamente +10 su Bari e Potenza). Nell’altra partita del Girone C, il Picerno passa 1-0 in casa del Rieti: decide una rete di Santaniello. Nel Girone A, invece, l’Albinoleffe batte 3-2 a domicilio la Pro Patria.