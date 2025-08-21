TOP NEWS
Serie C, riparte il campionato. Il programma della 1a giornata dei 3 gironi

22/08/2025 | 00:25:14

Ricomincia la Serie C, con alcuni anticipi del venerdì.
Questo il programma della 1a giornata dei 3 gironi:

Girone A –1ª Giornata (22–25 agosto 2025)

Sabato 23 agosto

18:00 – Alcione Milano vs Triestina

18:00 – Giana Erminio vs Trento

21:00 – Albinoleffe vs Dolomiti Bellunesi

21:00 – Lecco vs Ospitaletto Franciacorta

21:00 – Union Brescia vs Arzignano Valchiampo

Domenica 24 agosto

18:00 – Pergolettese vs Renate

18:00 – Virtus Verona vs Cittadella

21:00 – L.R. Vicenza vs Lumezzane

21:00 – Pro Patria vs Pro Vercelli

Lunedì 25 agosto

20:30 – Novara vs Inter U23 (posticipo per concomitanza con altro evento a Novara)

Girone B – 1ª Giornata (22–25 agosto 2025)

Venerdì 22 agosto

21:15 – Arezzo vs Forlì

21:15 – Livorno vs Ternana

21:15 – Perugia vs Guidonia Montecelio

21:15 – Pineto vs Vis Pesaro

21:15 – Sambenedettese vs Bra

Sabato 23 agosto

17:30 – Torres vs Pontedera

18:00 – Ascoli vs Pianese

18:00 – Carpi vs Juventus Next Gen

21:00 – Ravenna vs Campobasso

21:00 – Rimini vs Gubbio

Girone C – 1ª Giornata (24–25 agosto 2025)

Domenica 24 agosto

18:00 – Giugliano vs Potenza

18:00 – Latina vs Atalanta U23

18:00 – Sorrento vs Cavese

21:00 – Casarano vs Trapani

21:00 – Catania vs Foggia

21:00 – Monopoli vs Cosenza

Lunedì 25 agosto

21:00 – Audace Cerignola vs AZ Picerno

21:00 – Casertana vs Team Altamura

21:00 – Crotone vs Benevento

21:00 – Salernitana vs Siracusa
Foto: logo Serie C