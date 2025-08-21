Serie C, riparte il campionato. Il programma della 1a giornata dei 3 gironi
22/08/2025 | 00:25:14
Ricomincia la Serie C, con alcuni anticipi del venerdì.
Questo il programma della 1a giornata dei 3 gironi:
Girone A –1ª Giornata (22–25 agosto 2025)
Sabato 23 agosto
18:00 – Alcione Milano vs Triestina
18:00 – Giana Erminio vs Trento
21:00 – Albinoleffe vs Dolomiti Bellunesi
21:00 – Lecco vs Ospitaletto Franciacorta
21:00 – Union Brescia vs Arzignano Valchiampo
Domenica 24 agosto
18:00 – Pergolettese vs Renate
18:00 – Virtus Verona vs Cittadella
21:00 – L.R. Vicenza vs Lumezzane
21:00 – Pro Patria vs Pro Vercelli
Lunedì 25 agosto
20:30 – Novara vs Inter U23 (posticipo per concomitanza con altro evento a Novara)
Girone B – 1ª Giornata (22–25 agosto 2025)
Venerdì 22 agosto
21:15 – Arezzo vs Forlì
21:15 – Livorno vs Ternana
21:15 – Perugia vs Guidonia Montecelio
21:15 – Pineto vs Vis Pesaro
21:15 – Sambenedettese vs Bra
Sabato 23 agosto
17:30 – Torres vs Pontedera
18:00 – Ascoli vs Pianese
18:00 – Carpi vs Juventus Next Gen
21:00 – Ravenna vs Campobasso
21:00 – Rimini vs Gubbio
Girone C – 1ª Giornata (24–25 agosto 2025)
Domenica 24 agosto
18:00 – Giugliano vs Potenza
18:00 – Latina vs Atalanta U23
18:00 – Sorrento vs Cavese
21:00 – Casarano vs Trapani
21:00 – Catania vs Foggia
21:00 – Monopoli vs Cosenza
Lunedì 25 agosto
21:00 – Audace Cerignola vs AZ Picerno
21:00 – Casertana vs Team Altamura
21:00 – Crotone vs Benevento
21:00 – Salernitana vs Siracusa
