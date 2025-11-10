TOP NEWS
Serie C, rinviate tre gare per le Nazionali

10/11/2025 | 16:00:19

POSTICIPO GARE – 14ª GIORNATA GIRONE DI ANDATA

La Lega Pro, in applicazione della Circolare n. 15 del 12.08.2025, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.11/DIV del 12.09.2025, che le sottoindicate gare siano posticipate alla data e all’orario di seguito riportato:

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2025 GIRONE B

GUBBIO – JUVENTUS NEXT GEN Ore 15.00

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2025 GIRONE A DOLOMITI BELLUNESI – INTER U23 Ore 18.30

GIRONE C CASERTANA – ATALANTA U23 Ore 17.30

