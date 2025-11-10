Serie C, rinviate tre gare per le Nazionali
10/11/2025 | 16:00:19
POSTICIPO GARE – 14ª GIORNATA GIRONE DI ANDATA
La Lega Pro, in applicazione della Circolare n. 15 del 12.08.2025, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.11/DIV del 12.09.2025, che le sottoindicate gare siano posticipate alla data e all’orario di seguito riportato:
MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2025 GIRONE B
GUBBIO – JUVENTUS NEXT GEN Ore 15.00
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2025 GIRONE A DOLOMITI BELLUNESI – INTER U23 Ore 18.30
GIRONE C CASERTANA – ATALANTA U23 Ore 17.30
Foto: logo Serie C