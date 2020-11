Serie C, rinviata per casi Covid la gara Bisceglie-Casertana

Nel girone C di Serie C, oltre ad Avellino-Monopoli, salta per casi di Covid in casa Bisceglie anche la sfida Bisceglie-Casertana.

Questo il comunicato della lega: Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Bisceglie ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, la Lega dispone che la gara Bisceglie-Casertana in programma domenica 15 novembre 2020, Stadio “Gustavo Ventura”, Bisceglie, venga rinviata a data da destinarsi.

Foto: Logo Bisceglie