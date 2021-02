Serie C, Renate raggiunto nel recupero. Il Livorno cade con la Pergolettese. I risultati del pomeriggio

Erano cinque i match di Serie C delle 15.00. Il Renate viene raggiunto dal Piacenza in pieno recupero e non sfrutta al 100% lo stop del Como. Pareggiano anche Vibonese-Catania, Fano-Ravenna e Triestina-Arezzo. Sorride la Pergolettese che batte di misura il Livorno grazie alla firma di Filippo Scardina. Ecco i risultati:

Renate-Piacenza 1-1

Vibonese-Catania 1-1

Pergolettese-Livorno 1-0

Fano-Ravenna 1-1

Triestina-Arezzo 2-2

Foto: Logo Serie C