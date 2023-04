Serie C: rallenta la Reggiana, l’Entella vince e l’aggancia al primo posto. Vincono anche Gubbio, Fermana e San Donato

Sono appena terminate le sfide delle 17.30 di Serie C, in campo il girone B. L’Entella approfitta del pareggio tra Reggiana e Recanatese e aggancia il primo posto occupato dai calabresi. Pareggiano anche Cesena e Lucchese: 1-1. La Fermana vince in casa per 3-1 contro il Siena. Vittoria in trasferta per il San Donato contro il Montevarchi. Infine, nessun problema per il Gubbio in casa contro la Vis Pesaro: 3-0.

Cesena – Lucchese 1-1

Entella – Pontedera 1-0

Fermana – Siena 3-1

Gubbio – Vis Pesaro 3-0

Montevarchi – San Donato 1-3

Reggiana – Recanatese 1-1

Foto: Twitter Lega Pro