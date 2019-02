Serie C: rallenta la Juve Stabia, al Trapani il derby contro il Catania. I risultati

Sono terminate tutte le gare in programma oggi, valide per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. A seguire quanto accaduto finora nel Girone A e nel Girone C con i risultati finali:

Girone A

Carrarese-Piacenza 0-2 (Pergreffi, Ferrari)

Cuneo-Robur Siena 1-1 (aut. Rossi – Aramu)

Gozzano-Pontedera 1-1 (Messias – Caponi)

Alessandria-Olbia 0-0

Arezzo-Juventus U23 1-1 (Brunori – Mavididi)

Arzachena-Lucchese 1-0 (Sanna)

Virtus Entella-Pro Vercelli 2-1 (Mancosu, Caturano – Morra)

Pistoiese-Albissola 1-1 (Momentè – Cisco)

Pro Patria-Novara 1-0 (Le Noci)

Girone C

Vibonese-Rieti 0-2 (Cernigoi, Gondo)

Viterbese-Virtus Francavilla 1-0 (Bismark)

Juve Stabia-Catanzaro 0-0

Matera-Cavese RINVIATA

Paganese-Monopoli (Nacci – Mangni, Gerardi, Paolucci)

Sicula Leonzio-Bisceglie 2-1 (Rossetti, Dubickas – Longo)

Trapani-Catania 1-0 (Tulli)