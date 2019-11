Serie C: rallenta il Bari, vincono Monza, Vicenza e Potenza. Tutti i risultati

Sono terminate tutte le gare odierne valide per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Di seguito i risultati girone per girone.

GIRONE A

Monza-Alessandria 2-0 (71′ Rigoni, 85′ Armellino)

Pergolettese-Olbia 3-0 (60′ Brero, 67′ Malcore, 85′ Franchi)

Pianese-Como 1-4 (14′ 52′ Gabrielloni, 39′ Ganz, 50′ Momenté, 83′ Celeghin)

Pro Patria-Pistoiese 1-1 (49′ Mastroianni, 65′ Cappelluzzo)

Robur Siena-Pontedera 0-1 (79′ Bruzzo)

Juventus Under 23-Gozzano RINVIATA

GIRONE B

Cesena-Modena 1-0 (33’ Borello)

Fermana-Reggio Audace 1-1 (21′ Varone, 85′ Scrosta)

Vicenza-Alma Juventus Fano 2-1 (7′ Carte Said, 59′ Saraniti, 76′ Alessandro Marotta)

Padova-Rimini 1-0 (73′ Mandorlini)

Piacenza-Imolese 0-0

Ravenna-Gubbio 3-3 (22′ Rafael Muñoz, 34′ Salvatore Papa, 36′ Sbaffo, 39′ Pellizzari, 62′ Marco Maini, 74’Raffini)

Sambenedettese-Feralpisalò 2-0 (32′ Frediani, 62′ Emilio Volpicelli)

Triestina-Sudtirol Alto Adige 1-0 (93′ Mensah)

Vis Pesaro-Arzignano Valchiampo 2-1 (40′ Grandolfo, 49′ Daniele Rocco, 73′ Grandolfo)

GIRONE C

Bisceglie 2-2 Paganese (13′ Diop, 18′ Montero, 31′ Montero, 48′ Diop)

Catania 1-1 Casertana (36′ Caldore, 49′ Curiale)

Cavese 1-0 Monopoli (39′ Spaltro)

Picerno 1-1 Sicula Leonzio (12′ Santaniello, 80′ De Rossi)

Virtus Francavilla 3-4 Potenza (1′ Murano, 28′ Vazquez, 32′ Gigliotti, 34′ Isgrò, 55′ Murano, 58′ Mastropietro, 76′ Ferri Marini)

Avellino 3-1 Rieti (3′ Micovschi, 14′ Micovschi, 18′ Charpentier, 26′ Zanchi)

Bari 1-1 Teramo (12′ Antenucci, 91′ Cancellotti)

Vibonese – Catanzaro (rinviata)