Serie C, il Pro Piacenza gioca in 8 contro 11: il Cuneo ne segna 16 in un tempo

Cuneo-Pro Piacenza si gioca. Dopo aver atteso i consueti 45 minuti dalla Lega Pro è arrivato l’ok, malgrado il Pro Piacenza si sia presentato in trasferta con soli otto giocatori (si è aggiunto in extremis il numero 11 Picciarelli, in calce le formazioni iniziali), tutti dal 2000 in giù, e senza staff tecnico per evitare di saltare la quarta partita e incappare nella rinuncia al campionato, come da regolamento. Il risultato: a fine primo tempo siamo già sul 16-0.