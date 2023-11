Serie C, prima sconfitta per la Torres. Il Potenza vince 1-0 contro il Catania

Sono appena terminate le sfide delle 14.00 di Serie C, in campo il Girone B e il girone C. Nel girone B si registra il ritorno alla vittoria della Carrarese, che batte il Pescara, ma soprattutto il primo ko della Torres, che cade in casa dell’Entella. Pari, invece tra Olbia e Lucchese. Nel Girone C, invece, ancora un crollo del Catania, che perde di misura in casa del Potenza: viene da chiedersi se l’ora X per mister Tabbiani non sia davvero arrivata..

Girone B

Carrarese – Pescara 1-0

Entella – Torres 2-0

Olbia – Lucchese 0-0

Girone C

Potenza – Catania 1-0

Foto: Logo Serie C