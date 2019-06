Serie C: presentate 56 domande complete. Ghirelli: “Iscrizione del Foggia subirà altri controlli”

La Lega Pro, tramite una nota ufficiale, ha reso noto che sono state presentate 57 domande di ammissione al prossimo campionato di Serie C, relativamente alle squadre aventi diritto. Sono 56 quelle complete, visto che l’Arzachena ha presentato domanda non completa e che dunque sarà esclusa: “Si è riunito oggi a Firenze il Consiglio Direttivo della Lega Pro che ha valutato le documentazioni depositate dalle società nei termini indicati dalla normativa federale: sono 57 le domande pervenute, di cui 56 complete. La società dell’Arzachena ha presentato domanda di ammissione non completa mentre sono 3 le società che non hanno presentato domanda di iscrizione al campionato 2019-2020 di Lega Pro: Albissola, Lucchese e Siracusa”. Il presidente Francesco Ghirelli ai microfoni di Tuttolegapro ha chiarito la posizione del Foggia: “La parte di iscrizione che deve essere controllata dalla Lega Pro è completa. Il problema è su quella parte che verrà predisposta ad altri controlli”.