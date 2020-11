Serie C, Potenza-Avellino rinviata a data da destinarsi

E’ ufficiale il rinvio della gara Potenza-Avellino, prevista per lunedì 23 novembre. La compagine irpina aveva fatto richiesta di rinvio dopo i 7 casi di positività al Covid degli ultimi giorni, è la terza gara di fila rinviata per l’Avellino, dopo quelle con Monopoli e Bisceglie.

Sarebbe stata una serata particolare per le due compagini, essendo il 23 novembre, anniversario del terremoto del 1980, che vide proprio le province di Potenza e Avellino maggiormente coinvolte in quel sisma che provocò migliaia di morti.

Questo il comunicato della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Avellino ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Potenza-Avellino, in programma lunedì 23 novembre 2020, Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza, venga rinviata a data da destinarsi”.