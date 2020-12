Serie C, posticipato il calcio d’inizio di Fano-Matelica. Si giocherà alle 20

Posticipato di qualche ora il match di Serie C tra Fano e Matelica: il match, valido per la 17^ giornata del Girone B, inizialmente era in programma alle 17.30, ma si giocherà alle 20.00.

Questo il comunicato della Lega Pro:

GARA A.J. FANO – MATELICA DEL 23 DICEMBRE 2020 (Gir. “B”)

Preso atto dell’istanza presentata dalla società A.J. Fano ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara A.J. Fano-Matelica, in programma mercoledì 23 dicembre 2020, Stadio “Raffaele Mancini”, Fano, abbia inizio alle ore 20.00, anziché alle ore 17.30.

Foto: Logo Serie C