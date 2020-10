Serie C, posticipata a domani Pergolettese-Grosseto: c’è un positivo

Nelle ultime ore è stato riscontrato un positivo al Covid-19 nello staff della Pergolettese. Attivati subito i protocolli in vista della gara di Serie C che era in programma questa sera alle ore 20:45. Il match contro il Grosseto è stato rinviato a domani sera, questa sera invece tampone per tutti prima di poter scendere in campo. Questa la nota: “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Pergolettese ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Pergolettese – Grosseto, in programma Sabato 10 Ottobre 2020, Stadio “Giuseppe Voltini” di Crema, venga posticipata a DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 con inizio alle ore 20.45.”

Foto: sito Pergolettese