Serie C, il Pordenone vince la Supercoppa!

Grazie alle reti di Candellone e De Agostini e all’autogol di Branduani, il Pordenone supera 3-0 la Juve Stabia e si laurea supercampione in Serie C. Grande emozione per i ramarri che possono dunque dare il ‘la’ ai festeggiamenti dopo il trionfo nella Supercoppa di categoria.

Foto: twitter ufficiale Pordenone