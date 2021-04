Serie C, Pontedera-Pro Vercelli rinviata al 28 aprile

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – dell’istanza documentale presentata in data 16.04.2021 dalla società Pro Vercelli; – della comunicazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP – ASL di Vercelli pervenuta in data 09.04.2021, nella quale si evidenzia “il trend in aumento ed il rischio di evoluzione del focolaio”; – della successiva comunicazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP – ASL di Vercelli pervenuta in data 16.04.2021, nella quale si evidenzia “un trend ancora in aumento, con una positività riscontrata ogni 48 ore circa”; in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Pontedera-Pro Vercelli, in programma domenica 18 aprile 2021, venga posticipata a MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021, Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera, con inizio alle ore 15.00.