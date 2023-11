Serie C, pokerissimo del Gubbio, il Giugliano cala il tris in casa dell’Avellino

Sono appena terminate le sfide delle 16:15 di Serie C, in campo i gironi B e C. Di seguito i risultati.

Girone B

Carrarese-SPAL 1-0

Cesena-Lucchese 3-0

Gubbio-Sestri Levante 5-2

Girone C

Avellino – Giugliano 1-3

Foggia – ACR Messina 2-0

Monopoli – Benevento 3-0

