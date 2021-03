Serie C, pokerissimo Alessandria alla Lucchese. Bene anche la Vibonese

Sono appena terminate le due gare della 33a giornata di Serie C previste alle ore 12:30. Tutto facile per l’Alessandria che stende la Lucchese, piemontesi sotto dopo 8′ ma la rimonta si completa ampiamente già nel primo tempo con quattro reti. I grigi sono momentaneamente al secondo posto a -3 dal Como (con una gara in più). Nell’altra sfida la Vibonese cala il tris al Teramo, dopo la rete iniziale degli abruzzesi accade tutto nella ripresa.



GIRONE A

Alessandria-Lucchese 5-2

8′ Petrovic (L), 14′ e 28′ Arrighini (A), 24′ Bruccini (A), 31′ Parodi (A), 51′ rig. Marcheggiani (L), 58′ Prestia (A)

GIRONE C

Vibonese-Teramo 3-1

31′ rig. Pinzauti (T), 46′ rig. Plescia (V), 56′ Spina (V), 81′ aut. Lasik (V)