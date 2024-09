Serie C, poker di Padova, Benevento e Monopoli. Reti inviolate in Avellino-Audace Cerignola e Giugliano-Cavese

Sono appena terminate le sfide delle 20:45 di Serie C, in campo il girone A e C. Di seguito i risultati

Girone A

Arzignano – Padova 1-4

Girone C

Avellino – Audace Cerignola 0-0

Benevento – Potenza 4-1

Foggia – Monopoli 1-4

Giugliano – Cavase 0-0

Foto: Logo Serie C