Serie C, poker dell’Avellino al Potenza (4-2). Pari in Giugliano-Messina, Monterosi-Pescara e Pordenone-Renate

Sono appena terminate le sfide delle 14.30 di Serie C, in campo il girone A e C. Partiamo dal primo, dove il Pordenone e il Renate si sono divise la posta in gioco (1-1). Il pareggio è stato il risultato più in voga in questo pomeriggio. Infatti, anche nel girone C, su tre partite, sono arrivati ben 2 risultati di parità in Monterosi-Pescara (0-0) e Giugliano-ACR Messina (2-2). L’unica vittoria del pomeriggio è quella dell’Avellino che si è imposto per 4-2 in casa del Potenza.

Foto: Twitter Lega Pro