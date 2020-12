Serie C, poker dell’Avellino al Monopoli. Il Livorno espugna il campo della Pro Vercelli

Giornata di recuperi in Serie C, si è giocato alle ore 15.00 in tutti e tre i gironi: nel girone A sorprende la vittoria del Livorno sul campo della Pro Vercelli per 2-0. Pari nel finale tra Arezzo e Alma Juventus Fano nel girone B, il Legnago batte l’Imolese. Nel girone C poker dell’Avellino sul Monopoli. Ecco tutti i risultati:

GIRONE A

Pro Vercelli-Livorno 0-2 (Murilo 69′, Braken 82′)

GIRONE B

Arezzo-Alma Juventus Fano 1-1 (Barbuti 9′, Cutolo 90+6′)

Legnago-Imolese 2-1 (Chakir 27′ e 49′, Polidori 56′)

GIRONE C

Avellino-Monopoli 4-0 (Bernadotto 10′, D’Angelo 13′, Dossena 16′, Fella 87′).

