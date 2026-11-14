Serie C, poker della Vis Pesaro alla Pianese. Vincono anche Union Brescia e Casarano
14/11/2026 | 16:30:53
Terminano le partite delle 14:30 di Serie C.
Ecco i risultati:
Albinoleffe-Union Brescia 1-2
42′ Marras (UB), 50′ Mandelli (A), 90′ Balestrero (UB)
Arzignano-Alcione Milano 3-2
17′ Latki, 40′ Mattioli (A), 45+3′ Morselli, 53′ Palombi (AM), 69′ Moretti (A)
Renate-Desenzano 3-3
17′ Anelli, 41′ Anelli (R), 52′ Santini, 55′ Santini (D), 80′ Anelli (R), 90+5 Santini (D)
Reggiana-Livorno 0-0
Vis Pesaro-Pianese 4-2
19′ Fabrizi (P), 37′ Konate, 39′ Bailo, 43′ Konate (VP), 59′ Ercolani (P), 72′ Konate (VP)
Casarano-AZ Picerno 3-1
24′ Patierno (C), 45+1 Patierno (P), 53′ Grandolfo, 69′ Patierno (C)
Foto: X Serie C