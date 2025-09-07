Serie C, poker della Ternana a Rimini. Livorno e Sambenedettese ko in casa. Ok il Cerignola

07/09/2025 | 22:36:08

Concluse le gare della sera in Serie C, dove a scendere in campo sono stati i gruppi B e C. Poker della Ternana a Rimini. Livorno e Sambenedettese ko in casa. Ok il Cerignola in rimonta contro il Siracusa.

Di seguito risultati e marcatori:

GIRONE B

Livorno-Guidonia 0-1 (64′ Sannipoli)

Rimini-Ternana 1-4 (5′ Balcot, 30′ Lepri, 47′ Ferrante, 48′ Dubickas, 58′ rig. Orellana)

Sambenedettese-Forlì 1-2 (56′ Eusepi, 79′ Menarini, 85′ Cavallini)

GIRONE C

Latina-Picerno 1-2 (34′ Abreu, 69′ rig. Parigi, 86′ Santarcangelo)

Team Altamura-Cavese 2-1 (42′ Simone, 66′ Fella, 96′ Curcio)

Audace Cerignola-Siracusa 3-1 (52′ Pacciardi, 59′-91′ Cuppone, 76′ Emmausso)

