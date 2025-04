Serie C, poker della JuveU23 (doppietta Adzic). Vincono anche Rimini, Picerno, MilanU23 e Trapani

Si sono appena concluse le sfide del primo pomeriggio di Serie C. Nel girone A vince la Giana Erminio: 2-0 al Trento. Nel girone B, invece, il Rimini vince in casa della Vis Pesaro. Il Milan U23 passa in casa del Sestri Levante: 2-1 grazie alla doppietta di Ianesi. Infine, nel girone C, la Juventus U23 cala il poker al Crotone, protagonista Adzic che sigla una doppietta. Vittorie esterne per Picerno e Trapani.

Girone A

Giana Erminio – Trento 2-0

Girone B

Vis Pesaro – Rimini 1-2

Sestri Levante – Milan U23 1-1

Girone C

Altamura – Picerno 1-2

Juventus U23 – Crotone 4-1

Latina – Trapani 0-2

Foto: Serie C Logo