Serie C, poker del Siracusa al Casarano. Pareggio tra Arzignano e Lumezzane
25/10/2025 | 19:32:51
Terminate le partite delle 17:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Arzignano-Lumezzane 3-3
19′ Chiarello (A), 41′ Ndiaye (L), 45′ Minesso, 55′ Bernardi (A), 65′ Caccavo, 83′ Moscati (L)
Carpi-Gubbio 0-3
6′ Carraro, 14′ La Mantia, 67′ Djankpata (Gubbio)
Campobasso-Rimini 1-1
32′ Leoncini (Rimini), 62′ Cristallo (Campobasso)
Siracusa Calcio-Casarano 4-1
21′ Chirico (Casarano), 45+2′ Molina, 60′ Di Paolo, 67′ Frisenna, 87′ Guadagni (Siracusa)
