Serie C, poker del Padova, crollano Palermo e Foggia

La Serie C ha iniziato il sesto turno di campionato con 6 partite nei tre gironi che hanno anticipato quest’oggi.

Nel girone A, successo del Padova sul Legnago per 4-0, vittoria del Lecco in casa della Giana Erminio. Nel girone B pareggio tra Grosseto e Ancona Matelica, nel girone C crollo di Foggia e Palermo.

Questi i risultati:

GIRONE A

Legnago-Padova 0-4

Pergolettese-Pro Sesto 2-1

Giana Erminio-Lecco 0-1

GIRONE B

Grosseto-Ancona Matelica 0-0

GIRONE C

Foggia-Turris 0-2

Taranto-Palermo 3-1

