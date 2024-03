Serie C, poker del Mantova sulla Pergolettese. Successo del Perugia

Tre gare in Serie C, due nel girone A e una nel girone B, cocluse da pochi minuti. Nel girone A, la capolista Mantova asfalta 4-0 la Pergolettese. Vince il Trento sulla Virtus Verona. Il Mantova si porta momentaneamente a +9 sul Padova. Nel girone B, vittoria del Perugia sull’Ancona per 2-0.

Questi i risultati:

Girone A

Pergolettese-Mantova 0-4

Trento-Virtus Verona 2-1

Girone B

Perugia-Ancona 2-0

Foto: logo Serie C