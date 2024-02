Serie C, poker del Gubbio al Pescara. Vincono anche Mantova, Cesena, Sestri Levante e Spal

Ha preso il via questa sera, con gare dei Gironi A e B, la 25ª giornata del campionato di Serie C 2023/2024. Nel primo raggruppamento della categoria, a seguito del rinvio del match tra Pro Sesto e Alessandria, si è giocata solo Mantova-Triestina, con i virgiliani che vincono, rischiando però nel finale con un autogol. Nel Girone B, invece, il Cesena si conferma in vetta battendo anche il Rimini, mentre cade rovinosamente il Pescara, con il Gubbio che cala il poker, supera il Delfino e aggancia il Perugia, complice anche la vittoria del Sestri sulla formazione umbra. Lo scontro salvezza tra SPAL e Recanatese è vinto dagli estensi, mentre non vanno oltre il pari Pontedera e Arezzo.

Girona A

Pro Sesto-Alessandria rinviata

Mantova – Triestina 2-1

Girone B

Gubbio – Pescara 4-0

Pontedera – Arezzo 1-1

Rimini -Cesena 0-2

Sestri Levante – Perugia 1-0

Spal – Recanatase 1-0

Foto: Logo Serie C