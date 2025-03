Serie C, poker del Crotone, bene Messina e Milan Futuro

Si sono concluse le gare della 34esima giornata di Serie C, cominciate alle ore 15. Poker del Crotone, bene Messina e Milan Futuro. Di seguito risultati.

GIRONE A

Triestina-Feralpisalò 1-2

3′ Casabianca (F), 54′ Strizzolo (T), 84′ Crespi (F)

GIRONE B

Milan Futuro-Campobasso 3-2

23′ Camarda (M), 45′ Alesi (M), 55′ Bifulco (C), 90’+2 rig. Di Nardo (C), 90’+5 Camporese (M)

GIRONE C

Crotone-Latina 4-0

29′ Murano (C), 47′ Tumminello (C), 60′ Rispoli (C), 77′ Gomez (C)

Messina-Team Altamura 3-1

5′ rig. e 46′ Luciani (M), 31′ Petrucci (M), 85′ Onofrietti (A)

