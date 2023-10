Serie C, poker del Catania. Vincono anche Torres, Ancona e Messina

Sono appena terminate le sfide delle 14.00 di Serie C, in campo i gironi B e C.

Girone B

Juventus U23-Torres 0-1

Olbia-Ancona 0-1

Girone C

ACR Messina-Avellino 1-0

Casertana-Catania 0-4

