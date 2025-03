Serie C, poker del Catania in rimonta. Vittorie esterne per Ternana, Avellino e Monopoli

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 della trentesima giornata del campionato di Serie C. Per quanto riguarda il Girone B vittoria importante per la Ternana a Rimini in attesa del match dell’Entella prima in classifica, mentre nel Girone C, goleada in rimonta del Catania a latina e vittorie esterne per Avellino e Monopoli, rispettivamente contro Messina e Monopoli.

Foto: Serie C