Serie C, poker del Catania al Monopoli. Union Brescia a valanga sulla Pro Vercelli (5-0)
06/09/2025 | 22:43:49
Sono terminate le gare delle 20:30 della terza giornata di Serie C. Il Catania travolge 4-0 il Monopoli, mentre l’Union Brescia ne rifila cinque alla Pro Vercelli. Questi i finali:
GIRONE A
Pergolettese-Cittadella 3-1
3′ Parker (P), 16′ Bunino (C), 24′ Bane (P), 52′ Dore (P)
Union Brescia-Pro Vercelli 5-0
17′ Zennaro, 44′ Vido, 69′ Spagnoli , 90’+2Mercati , 90’+6 Maistrello
GIRONE C
Casarano-Benevento 1-0
80′ aut. Pierozzi
Casertana-Potenza 3-2
18′ Proia (C), 43′ Felippe (P), 48′ Bentivegna (C), 50′ D’Auria (P), 58′ Proia (C)
Catania-Monopoli 4-0
24′ Ierardi, 79′ Cicerelli, 83′ Aloi, 90’+6 Lunetta
Foto: Instagram Serie C