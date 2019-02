Serie C: il Piacenza piega la Carrarese, vincono anche Rieti e Viterbese. I risultati

Nel pomeriggio si sono disputate le prime gare valide per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. A seguire quanto accaduto finora nel Girone A e nel Girone C con i risultati finali:

Girone A

Carrarese-Piacenza 0-2 (80° Pergreffi, 90° Ferrari)

Cuneo-Robur Siena 1-1 (26° Aut. Rossi; 56° Aramu)

Gozzano-Pontedera 1-1 (17° Messias; 64° Caponi)

Girone C

Vibonese-Rieti 0-2 (68° Cernigoi, 90° Gondo) 45° espulso Altobello, 47° Bubas

Viterbese-Virtus Francavilla 1-0 (34° Bismark)