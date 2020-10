Serie C: perde ancora il Palermo, bene il Bisceglie. Pari del Livorno

Continua a perdere il Palermo che non riesce a trovare la via della vittoria dopo quattro giornate. I siciliani hanno perso in trasferta per 2-1 contro il Bisceglie. Vincono Pontedera e Pistoiese nel girone A, solo un pari invece per Olbia e Livorno. Nel girone B stravince il Carpi contro l’Arezzo (è vicino il ritorno di Capuano), vincono anche Imoloese, Cesena e Perugia.

Girone A

Novara-Pontedera 1-2

Olbia-Livorno 1-1

Pistoiese-Piacenza 2-1

Girone B

AJ Fano-Imolese 1-2

Carpi-Arezzo 4-1

Gubbio-Cesena 1-2

Perugia-Fermana 2-0

Girone C

Bisceglie-Palermo 2-1

Cavese-Viterbese 0-2

Foto: twitter Palermo