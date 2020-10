Serie C: perde ancora il Foggia, pari della Pro Vercelli. Poker del Piacenza

Valanga di gol del Piacenza (4-2) contro il Lecco nel girone A di Serie C, vince anche la Pro Sesto contro la Pistoiese per 2-1. Nel girone B bene il Mantova che vince sul campo del Fano per 2-1. Trsi di gol della Feralpisalò contro il Ravenna, bene anche il Modena che vince 2-0 contro la Sambenedettese. Nel girone C cade il Foggia contro la Ternana, vittorie per Monopoli e Avellino.

Girone A

Olbia-Pro Vercelli 0-0

Grosseto-Albinoleffe 1-1

Pistoiese-Pro Sesto 1-2

Renate-Livorno 0-2

Giana Erminio-Como 2-1

Lecco-Piacenza 2-4

Pergolettese-Pro Patria 1-2

Girone B

AJ Fano-Mantova 1-2

Feralpisalò-Ravenna 3-0

Sambenedettese-Modena 0-2

Triestina-Virtus Verona 1-1

Imolese-Fermana 0-1

Matelica-Arezzo 2-2

Padova-Sudtirol 2-0

Perugia-Vis Pesaro 2-1

Girone C

Cavese-Monopoli 0-1

Avellino-Casertana 3-1

Ternana-Foggia 2-0

