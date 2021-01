Serie C, parte bene Longo sulla panchina dell’Alessandria. Sudtirol e Ternana non fanno passi falsi

Si sono concluse le gare della ventesima giornata di Serie C iniziate alle ore 15.00. Nel Girone A inizia con un successo Moreno Longo sulla panchina dell’Alessandria, 2-0 alla Pistoiese. Nel Girone B vince la capolista Sudtirol contro il Ravenna, manita della Sambenedettese contro il Carpi e debutto da dimenticare per Foschi sulla panchina biancorossa. Nel Girone C ancora vincente la Ternana a Viterbo, risponde presente il Bari, superando la Virtus Francavilla. Ecco i risultati:

Girone A

Alessandria-Pistoiese 2-0

Giana Erminio-Lecco 1-1

Grosseto-Piacenza 2-1

Pergolettese-Lucchese 0-2

Girone B

Fano-Perugia 0-0

Mantova-Fermana 1-0

Matelica-Triestina 3-2

Samb-Carpi 5-1

Sudtirol-Ravenna 2-1

Girone C

Bari-Virtus Francavilla 4-1

Paganese-Catania rinviata a data da destinarsi

Vibonese-Cavese 1-1

Viterbese-Ternana 0-1

Foto: Logo Serie C