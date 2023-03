Serie C, parità tra Latina e Crotone. Cade il Foggia, vincono Monterosi, Renate, Giugliano e Turris

Sono appena terminate le sfide delle 14:30 di Serie C, in campo il girone A e C. Iniziando dal primo girone, il Renate vince in casa per 2-0 contro il Padova. Parità, invece, tra Trento e Feralpisalò. Nel girone C, invece, cade tra le mura amiche il Foggia contro il Monterosi Tuscia. Sette gol in Giugliano-Fidelis Andria, ma a vincere sono i padroni di casa 4-3. Tris del Turris all’ACR Messina, parità invece in Latina-Crotone, Picerno-Gelbison e Viterbese–Audace Cerignola.

Girone A

Renate – Padova 2-0

Trento – Feralpisalò 0-0

Girone C

Foggia – Monterosi Tuscia 1-2

Giugliano – Fidelis Andria 4-3

Latina – Crotone 2-2

Picerno – Gelbison 0-0

Turris – ACR Messina 3-0

Viterbese – Audace Cerignola 1-1

Foto: Twitter Lega Pro