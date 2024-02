Serie C, parità tra Foggia e Catania. Vincono Gubbio, Juve Stabia, Giugliano e Picerno

Cinque partite in campo nel venerdì di Serie C: al via la 24esima giornata. Nel girone B vittoria convincente del Gubbio sul campo della Vis Pesaro. Nel girone C pareggio tra Foggia e Catania. Vincono Juve Stabia, Picerno e Turris. Di seguito, risultati e marcatori di serata:

Girone B

Vis Pesaro – Gubbio 1-3

(Karlsson 3′, Di Massimo 5′, 57′ Spina 8′)

Girone C

Foggia – Catania 1-1

Rapisarda 20′, Santaniello 33′

Juve Stabia – Audace Cerignola 4-0

Adonante 27′, 75′, Candellone 34′, Piovanello 88′

Latina – Giugliano 0-1

(Maselli 5′)

Picerno – Turris 1-0

(Murano 56′)

Foto: Logo Serie C