Serie C, pari tra Entella e Torres. Il Lecco batte la Giana Erminio

Concluse le due gare di Serie C in programma in serata. Pari nella sfida al vertice del girone V, tra Entella e Torres, finisce 1-1. Il Lecco batte la Giana Erminio.

Questi i risultati:

Girone A

Lecco-Giana Erminio 1-0

21′ Sipos

Girone B

Virtus Entella-Torres 1-1

28′ Mastinu (T), 42′ Tiritiello (VE)

Foto: logo Serie C