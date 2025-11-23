Serie C, pari tra Brescia e Vicenza. Il Cosenza batte il Benevento, Catania al momento in vetta
23/11/2025 | 17:27:26
Si sono concluse le gare di Serie C delle 14.30. Pari tra Brescia e Vicenza. Il Cosenza batte il Benevento, Catania al momento in vetta nel girone C, in attesa della Salernitana.
Questi i risultati:
Girone A
Novara-Renate 0-1 78′ De Leo
Union Brescia-LR Vicenza 1-1 45’+1 Costa (V), 67′ Cisco (B)
Girone B Ascoli-Arezzo 0-2 74′ Pattarello, 84′ Chierico
Ternana-Juventus Next Gen 1-0 67′ Leonardi
Girone C
Catania-Latina 1-0 9′ Forte
Cosenza-Benevento 2-1 14′ Lamesta (B), 25′ Kouan (C), 62′ rig. Garritano (C)
