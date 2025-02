Concluse le due gare serali in Serie C. Fari puntati nel girone C sullo scontro al vertice tra Benevento e Monopoli. Finisce 0-0 al Vigorito con una classifica clamorosa che vede Monopoli e Cerignola in vetta a 48 punti, Avellino e Benevento che inseguono a 46.

Nella sfida del girone A, la Pro Vercelli batte il Novara 1-0.

Foto: logo Serie C