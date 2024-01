Serie C, pareggi per Catania e Rimini

Si conclude qui il quadro della 5a giornata di ritorno della Serie C, di seguito risutlati e marcatori degli incontri serali in attesa del doppio posticipo di domani con i gironi A e C coinvolti. Pareggi per Catania e Rimini.

GIRONE B

Rimini-Pineto 1-1 (6′ Lepri, 77′ Volpicelli)

GIRONE C

Catania-Monopoli 1-1 (30′ Cicerelli, 70′ Bizzotto)

Foto: logo Lega Pro