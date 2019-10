Si sono conclusi i primi due match odierni validi per la giornata del campionato di Serie C. Nel Girone A pareggiano per 1-1 Olbia (rimasto in dieci nel finale per l’espulsione di Vallocchia) e Albinoleffe, a segno Doratiotto e Gelli. Nel Girone C il Teramo vince per 0-2 a Francavilla contro la Virtus con i gol di Martignago su rigore e Bombagi.