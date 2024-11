Serie C, ok Perugia e Vicenza. Crolla ancora la Triestina

Concluse le gare di Serie C in programma questa sera. Vincono Perugia e Vicenza. Crolla ancora la Triestina sconfitta in casa dal Renate, La Vis Pesaro vince a Rimini.

Questi i risultati:

Girone A

Triestina-Renate 0-1

84′ Vassallo

Union Clodiense-LR Vicenza 1-2

3′ Carraro (V), 10′ Della Morte (V), 65′ Biondi (UC)

Girone B

Perugia-Arezzo 2-0

12′ Di Maggio, 83′ Montevago

Rimini-Vis Pesaro 0-1

45′ Coppola

Foto: sito serie C