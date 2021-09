Serie C, ok Avellino, Taranto e Triestina. Bari, solo un pari. Tutti i risultati delle 14.30

Si gioca anche in Serie C, gare valide per la 5a giornata al via dalle 14.30. Nel girone A la Triestina stende il Lecco con De Luca e Trotta nel primo tempo, nel girone C l’Avellino passa di misura contro il Potenza, raggiunto sull’1-1 il Bari con l’uomo in meno dal 21′ per mano della Paganese. Bene il Taranto, 2-0 al Latina. Ecco tutti i risultati:

GIRONE A

Feralpisalò-Juventus U23 3-2

Pro Vercelli-Trento 1-1

Triestina-Lecco 2-0

GIRONE C

Avellino-Potenza 1-0

AZ Picerno-ACR Messina 2-1

Bari-Paganese 1-1

Campobasso-Fidelis Andria 1-3

Foggia-Juve Stabia 1-1

Monterosi-Palermo 1-1

Taranto-Latina 2-0

Vibonese-Turris 1-4

Virtus Francavilla-Monopoli 3-1

Foto: Twitter Lega Pro