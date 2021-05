Serie C, oggi si giocano le gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff

La Serie C oggi torna in campo, per i ritorni del primo turno Nazionale dei playoff, dopo le gare di andata di domenica.

Questo il programma completo:

Bari-Feralpi Salò ore 17.30 (andata 0-1)

Modena-Albinoleffe ore 17.30 (andata 1-0)

Renate-Matelica ore 17.30 (andata 1-1)

Sudtirol-Pro Vercelli ore 17.30 (andata 1-2)

Avellino-Palermo ore 20.45 (andata 0-1)

Foto: Logo Serie C