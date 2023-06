Atto finale in Serie C con la finale playoff tra Foggia e Lecco che deciderà chi sarà la quarta squadra promossa in Serie B. Si parte oggi, allo Zaccheria, alle 21.30, per la gara di andata.

Il ritorno, domenica 18 giugno alle 17.30 a Lecco.

Questo il programma:

martedì 13 giugno

ore 21.30

Foggia-Lecco

Foto: sito Foggia