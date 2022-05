Serie C, oggi partono le semifinali playoff. Il programma

Cominciano oggi le semifinali playoff promozione in Serie C.

Due partite avvincenti per decretare le due finaliste che si giocheranno un posto per la Serie B.

In campo alle 19 Catanzaro-Padova e alle 21 FeralpiSalò-Palermo. I ritorni si giocheranno domenica 29 maggio.

Non ci sono più vincoli legati ai posti in classifica, in caso di parità dopo i 180 minuti, supplementari e rigori.

Questo il programma di oggi:

Catanzaro-Padova ore 19

FeralpiSalò-Palermo ore 21

Foto: Logo Serie C