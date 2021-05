Serie C, oggi le gare di andata del secondo turno nazionale dei playoff. Il programma

I playoff di Serie C entrano nella fase finale, con l’ingresso in scena delle seconde in classifica.

Questo il programma completo delle gare di oggi, valide per l’andata della seconda fase nazionale dei playoff:

Avellino-Sudtirol ore 17.30

Feralpi Salò-Alessandria ore 17.30

Renate-Padova ore 17.30

Albinoleffe-Catanzaro ore 18.00

Foto: Sito Lega Pro