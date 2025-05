Serie C, oggi i verdetti dei playout: spicca Foggia-Messina. In serata la Supercoppa

17/05/2025 | 11:30:15

Giornata di verdetti in Serie C, con i playout che sono pronti a regalare i loro responsi. Alle ore 15:00 si partirà con Foggia-Messina dopo lo 0-0 dell’andata, mentre alle 17:30 sarà la volta di Pro Vercelli-Pro Patria, con i bustocchi vincenti 1-0 nel primo round. Alle 20:00 invece si disputeranno Lucchese-Sestri Levante (2-1 per i liguri), SPAL–Milan Futuro (1-0 per i giovani rossoneri) e Triestina-Caldiero (0-0). In serata si giocherà anche la Supercoppa di Serie C Padova-Virtus Entella.

Foto: Instagram Serie C